В Забайкалье в селе Баляга для погорельцев построили восемь домов

ЧИТА, 28 августа. /ТАСС/. Строительство восьми новых домов для семей, имущество которых было повреждено в результате пожара 25 апреля, завершилось в селе Баляга Петровск-Забайкальского района. Об этом сообщается на сайте правительства Забайкальского края.

"Строительные работы завершены, ключи передали семьям", - приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя краевого Министерства строительства Алексея Попова.

Строители возвели восемь домов из бруса площадью от 30 до 80 кв. м. Каждый объект оснащен скважиной, котлом отопления и септиком, а также участком на 15 соток. На эти цели было выделено 28,4 млн рублей.

Возгорание произошло 25 апреля на мебельном комбинате в селе Баляга, огонь перекинулся на лес и жилые дома. Пострадавшими признали 30 человек. 22 из них остались без жилья, еще у 8 человек были повреждены хозяйственные постройки и имущество. Власти Забайкалья выдавали древесину пострадавшим семьям для строительства надворных построек.

17 мая в селе побывал глава МЧС России Александр Куренков и проверил ход ликвидации последствий пожара. Он сообщил, что МЧС будет создавать временные передвижные пожарные посты для защиты населенных пунктов в Забайкальском крае.