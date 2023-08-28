В Приморье ожидают ухудшение погоды из-за нового тайфуна "Саола"

Глава регионального гидрометцентра Борис Кубай сообщил, что для этого должно сойтись несколько факторов

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Сформировавшийся в Тихом океане тайфун "Саола" может к середине первой декады сентября испортить погоду в Приморском крае. По словам главы Приморского гидрометцентра Бориса Кубая, для этого должно сойтись несколько факторов, но опасность есть.

"Расчеты показывают, что в ближайшие дни могут происходить удивительные метаморфозы с тайфуном № 9 "Саола". Ориентировочно 1 сентября он планирует своим центром накрыть остров Тайвань. Остановившись над ним, попытается втянуть в свою циркуляцию новый тропический вихрь, направить его к Шанхаю, далее сам заполниться над Тайванем, "реинкарнироваться" над Шанхаем в новом обличье, продолжая медленно двигаться на север Желтого моря. Этого ему может показаться мало, попытается втянуть в свою циркуляцию новый тропический вихрь и направить его над Корейским полуостровом к Северной Корее. При таком сценарии в середине первой декады сентября в Приморье возможно очередное ухудшение погодных условий", - передает слова Кубая пресс-служба Примгидромета.

По его словам, текущее лето демонстрирует множество погодных аномалий от частоты, интенсивности и продолжительности локальных ливней до глобальных изменений в характере циркуляции во всей толще атмосферы и на обширных акваториях морей и океана.

"Чтобы ситуация в регионе изменилась радикально, необходимо, чтобы "отключился" юг и "включился" север. Иными словами, необходимо, чтобы на территорию Дальнего Востока начала устойчиво поступать не влажная тропическая воздушная масса с юга, а более прохладная и сухая с севера. Безусловно, такой момент настанет, но на вопрос "когда?" ответа пока на сегодняшний день нет, поскольку Тихий океан сейчас бурлит тайфунами, направляя их к 30-й широте, поближе к нам", - цитирует пресс-служба главу учреждения.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. В пятницу в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Очередной штормовое предупреждение синоптики опубликовали на 29-30 августа. Из-за обильных осадков уже пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.