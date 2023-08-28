28 августа, 05:36

Fox News не показал на карте Турции Стамбул

По данным Aydınlık, телеканал неоднократно критиковали в Турции, в том числе за одностороннее освещение президентских выборов в мае

СТАМБУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Американский телеканал Fox News разместил на своем сайте карту Ближнего Востока, не показав на ней в разделе "Турция" ее крупнейший город - Стамбул. Об этом сообщила газета Aydınlık, не уточнив, когда карта появилась на сайте.

Сайт телекомпании Fox News, известной предвзятыми новостями в отношении Турции, пишет газета, устроил новый скандал, который не остался без внимания пользователей соцсетей, выразивших протест в комментариях на сайте.

Издание напоминает, что телеканал неоднократно критиковали в Турции, в том числе за одностороннее освещение президентских выборов в мае и, как пишет газета, "ложные новости" о февральских землетрясениях на юго-востоке Турции. 

Теги:
Турция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация