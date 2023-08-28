В Омской области спасли от пересыхания реку Оша

Врио губернатора региона Виталий Хоценко сообщил, что на реке организовали переток воды и сохранили дорогу

ОМСК, 28 августа. /ТАСС/. Переток воды организовали на реке Оша в Омской области спустя два года после того, как завалило дамбу, из-за чего водоем пересыхал. Благодаря этому жители пяти районов региона снова смогут получить доступ к воде, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Виталий Хоценко.

"Завершились работы по восстановлению ранее размытых водопропускных труб на автомобильной дороге в районе деревни Усть-Логатка Крутинского района. Это позволило нам запустить движение воды в реку Оша, на пересыхание которой мне жаловались жители. <…> Дамба была завалена, два года вопрос не решался. Река Оша продолжала пересыхать, и воды у людей не было", - написал Хоценко.

На реке организовали переток воды и сохранили дорогу - сделали качественный съезд и насыпь. Воду уже пустили районам по течению реки - Тарскому, Тюкалинскому, Знаменскому, Колосовскому и Крутинскому.

"Чтобы избежать в будущем повторения этой ситуации, принял решение передать дамбу на баланс регионального Минприроды, чтобы регулирование сброса воды происходило на областном уровне. Сейчас этот водный объект находится под контролем администрации района. К сожалению, говорить о том, что скоро река Оша снова станет полноводной, пока рано. К решению этой проблемы будем также привлекать ученых специалистов", - отметил Хоценко.