"Умные" автомобили в 18 раз ускорили проверки содержания территорий в Подмосковье

Мобильные комплексы помогают инспекторам следить за состоянием дворовых и общественных территорий, контролировать чистоту и порядок

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Умные" автомобили с нейросетевыми камерами помогли увеличить темпы проверки состояния территорий Подмосковья в 18 раз. Помимо уже работающих шести машин, в ближайшее время власти региона планируют оснастить еще столько же обновленными версиями таких комплексов, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.

В ГУСТ напомнили, что мобильные комплексы начали работать в области с сентября прошлого года. При этом Подмосковье стало пилотным регионом, который первым внедрил "умные" автомобили в сферу ЖКХ. "Они помогают инспекторам следить за состоянием дворовых и общественных территорий, контролировать чистоту и порядок, все нарушения автоматически заносятся в специальную систему", - пояснили в пресс-службе.

Об охвате территорий

Разработчиком комплексов стала российская IT-компания Softlogic, которая производит оборудование нейросетевого анализа и программного обеспечения систем искусственного интеллекта. "Раньше такая система работала на парковках, в других надзорных органах, но именно в системе ЖКХ и в Подмосковье она задействована впервые: теперь мы инспектируем территорию в 18 раз быстрее, чем это раньше делали инспекторы пешком", - отметили в пресс-службе.

По данным управления, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с начала 2023 года примерно на 20% снизилось число обращений от граждан по содержанию территорий. "Еще один существенный плюс - охват территории стал гораздо больше, мы теперь можем ездить больше и чаще по региональным дорогам, проезжать со скоростью 80 км/ч, нарушения фиксируются автоматически. Однако там, где надо посмотреть более детально, это делает инспектор. Это не исключающие друг друга вещи, а дополняющие", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, добавили в управлении, в период моратория на проверки юридических лиц такая фиксация помогает выставлять штрафы за нарушения ответственным организациям по упрощенной системе. Как сообщала ранее руководитель ГУСТ Светлана Аипова, в первом полугодии 2023 года "умные" автомобили зафиксировали 70 тыс. 400 дефектов. По ее словам, большая часть из них была в городских округах Домодедово, Химки, Одинцовском, Красногорск, Мытищи и Балашиха. Самые распространенные замечания касались стертой дорожной разметки во дворах, ям и дефектов асфальтового покрытия, состояния контейнерных площадок.

Сейчас в распоряжении управления есть шесть автомобилей с нейросетевыми камерами, которые можно настраивать под разные сезоны и конкретные задачи. "Однако компания-разработчик провела обновление комплексов, и в ближайшее время мы намерены установить новые камеры на еще шесть машин", - уточнили в пресс-службе.

Также планируется поставить подобное оборудование стационарно в проблемных местах, чтобы вести круглосуточную фиксацию нарушений. Кроме того, специалисты планируют расширять функционал комплексов, однако это потребует дополнительных тестов и проверок. "Это обучающаяся система. Какое-то время нужно будет ее пилотным образом использовать, чтобы она считывала информацию, анализировала, загружала данные, чтобы точность фиксации дефектов повышалась. Когда мы начинали пользоваться первыми камерами, мы где-то полгода их обкатывали, чтобы они просто набрались опыта. Это нужно будет сделать и при включении новой функции, чтобы не было ошибок. Новые функции мы обязательно добавим в ближайшее время, как только поставим обновленные камеры", - добавили в управлении.

О мобильных комплексах

К разработке и созданию системы, способной отслеживать нарушения с помощью технологий искусственного интеллекта компания Softlogic приступила в 2019 году. Портативные комплексы для установки на автомобиль должны были помочь инспекторам увеличить количество проверок и автоматизировать процесс фиксации нарушений. Сейчас подготовлена улучшенная версия системы - автономный комплекс нейросетевого наблюдения SC-iMVS-RM3, который получил свидетельство об утверждении типа средств измерений, внесенное в государственный реестр.

По данным компании, комплекс можно установить на любое транспортное средство. Он начинает работать после включении зажигания, самостоятельно выключается после завершения поездки и не требует дополнительного контроля. Видеосъемка производится с частотой 25 кадров в секунду, в результате получается снимок с выделенным местом дефекта, геометкой, датой и временем, а информация сразу направляется в систему управления. Камеры способны распознать состояние дорог и разметки, провалы канализационных люков, повреждение бордюра, неочищенные от снега, наледи, мусора участки, граффити, плохое состояние газонов, остановок общественного транспорта, неработающие фонари, неправильную парковку автомобилей и многое другое. При этом одна машина может обследовать до 1 тыс. км при еженедельном контроле или до 200 км дорог при ежедневном.

Комплекс входит в банк решений проекта "Умный город" при Минстрое России и внедрен в промышленную эксплуатацию в нескольких городах страны - Туле, Иванове, Тамбове, Мурманске, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Уфе и других. В Подмосковье комплексы установлены на автомобили ГУСТ, в Москве - Центра организации дорожного движения, в Санкт-Петербурге - Государственной административно-технической инспекции.