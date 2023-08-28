28 августа, 06:03

В Думу внесли проект о праве муниципалитетов запрещать использование прокатных самокатов

Автор инициативы Владислав Даванков отметил, что в последнее время увеличилось число случаев агрессивного вождения прокатных электросамокатов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в палату парламента законопроект о праве муниципалитетов запрещать использование прокатных электросамокатов или ограничивать их скорость с согласия жителей. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

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В пояснительной записке депутат указал, что в последнее время увеличилось число случаев агрессивного вождения прокатных электросамокатов, но действующим законодательством не предусмотрена возможность региональных или муниципальных органов власти ограничивать их использование.

Законопроектом предлагается дополнить новыми положениями закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". По ним ограничение скорости использования прокатных средств индивидуальной мобильности или установление запрета на их использование в границах муниципальных образований при одобрении такого решения на местном референдуме относится к вопросам местного значения муниципального района, муниципального или городского округа. 

Теги:
РоссияДаванков, Владислав Андреевич
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