Регионы Сибири и Дальнего Востока отгрузят овощи для пострадавшего от паводка Приморья

В результате наводнения в регионе погибло почти 35 тыс. га сельскохозяйственных культур

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов окажут помощь Приморскому краю, где продолжается затяжной паводок, предоставив овощи и картофель. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"Будем работать с социально ориентированными предпринимателями, в том числе из других регионов. Амурская область и Камчатский край уже завтра готовы отгружать в Приморский край овощи и картофель, Сибирь - на следующей неделе. В свою очередь будем выстраивать логистику, попросим федеральный центр предоставить льготный железнодорожный тариф, чтобы в условиях чрезвычайной ситуации сдержать цены в крае", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства края Андрея Бронца.

По его словам, цена на эту продукцию из соседних регионов и Сибири составит 20-22 рубля за кг.

В результате наводнения в Приморье погибло почти 35 тыс. га сельскохозяйственных культур, в основном - сои. Ущерб нанесен более 320 хозяйствам края.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. В пятницу в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Очередное штормовое предупреждение синоптики объявили на 29-30 августа. Из-за обильных осадков уже пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.