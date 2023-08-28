В Пхукете начал работу центр обучения русскому языку

Слушателями курсов стали более 300 студентов и представителей местной туристической индустрии

ПХУКЕТ /Таиланд/, 28 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Центр открытого образования на русском языке и обучения таиландских студентов русскому языку открылся в кампусе Университета принца Сонгкхла в провинции Пхукет. Более 300 студентов и представителей местной туристической индустрии записались слушателями и с 28 августа приступят к занятиям.

Учебный процесс при содействии Минпросвещения России организуют преподаватели Алтайского государственного гуманитарно-педагогический университета им. В. М. Шукшина. Из России в Таиланд приехали восемь специалистов: четыре лингвиста, два педагога по вокалу, социолог-историк и психолог. Планируется также проведение выездных дней с ознакомительными занятиями и открытыми лекциями в кампусах вуза в городе Хатьяй и в провинции Паттани.

Для удобства слушателей организованы утренние и вечерние группы. Российские преподаватели проведут курс по основам устной и письменной коммуникации, в том числе с учетом специфики работы в сфере туризма. Все курсы нацелены на не владеющих русским языком, а само преподавание будет вестись частично на английском языке.

Деловые связи России и Таиланда

"Туристы из России являются частыми гостями в Таиланде, особенно в Пхукете, где проживает большое сообщество русскоязычных жителей. У нас с россиянами крепкие деловые связи, которые мы продолжаем развивать, налаживаем сотрудничество и в сфере образования. Россияне являются важной национальной группой для Таиланда во многих аспектах, поэтому мы должны подготавливать высококлассных лингвистов среди своих граждан для установления контактов с Россией. Мы хотели бы, чтобы в нашем университете было больше филологов-русистов, поэтому этот проект получил нашу поддержку", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС вице-президент кампуса Университета принца Сонгкхла в провинции Пхукет Пун Тхонгчумнум.

Собеседник агентства выразил уверенность, что новое правительство Таиланда во главе с Сеттхой Тхависином продолжит развивать отношения с Россией. "Если мы обратимся к таиландской истории, то мы помним о визите нашего короля Рамы V в Россию, где его принимал император Николай II. Этот визит стал отправной точкой к построению дружественных отношений с Россией, импульс которого ощущается и по сей день. Таиландский народ рад развивать более тесные связи с Россией и продолжит это делать в будущем", - добавил Тхонгчумнум.

Перспективы российского рынка

"Россияне находятся на первом месте среди всех национальных групп, посещающих Пхукет. И если вы хотите обеспечить хороший сервис, то необходимо знать язык, на котором говорят туристы, и быть в курсе некоторых культурных особенностей. Это очень важно, поскольку российский туристический рынок очень перспективный, и сейчас он является одним из ключевых драйверов восстановления туриндустрии Пхукета после пандемии коронавируса. Многие мои друзья ведут бизнес, связанный с российским рынком. Я уверен, что новое правительство, продолжит укреплять наши отношения с Россией, а также с Китаем", - сказал ТАСС член исполнительного комитета Туристической ассоциации Пхукета Рангсиман Кингкеу.

"На Пхукете остро встает вопрос изучения русского языка, поскольку россиян здесь становится все больше и больше. В сравнении с 2019 доковидным годом за первое полугодие этого года мы отметили рост турпотока из России на 8%. Год назад мы провели первую встречу с руководством пхукетского кампуса Университета принца Сонгкхла, они выразили заинтересованность в налаживании академических связей с российскими вузами. Мы все это транслировали в Москву, и вот сегодня мы открываем центр изучения русского языка. Я думаю, на этом никто не остановится, поскольку у тайцев есть планы углублять сотрудничество и открывать в университете полноценное отделение русского языка по программе бакалавриата", - отметил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов.

Особенности психологии

Помимо получения лингвистических знаний, слушатели центра смогут посетить лекции по русской культуре и истории взаимоотношений России и Таиланда. Российские преподаватели расскажут о психологии и механизме изучения иностранных языков, поделятся знаниями о том, как сохранить мотивацию и не бояться совершать ошибки в ходе учебного процесса. "Таиландские студенты достаточно мотивированы для изучения русского языка ввиду очевидных преимуществ, которые он дает в туристическом бизнесе. Очевидно, что у тайцев преобладает инструментальная мотивация и экономический интерес сотрудничества с нашей страной в сфере туризма. Мы видим большую заинтересованность и со стороны руководства университета, и со стороны будущих слушателей. Мы ожидаем, что этот интерес выльется в продуктивное взаимодействие", - сказал старший научный сотрудник российского вуза психолог Олег Сычев.

"Для поддержки мотивации студентов мы запланировали творческие вечера, на которых в неформальной обстановке наши преподаватели будут знакомить студентов с элементами русского культуры. Мы предполагаем вовлечение слушателей в обсуждение фактов о русской культуре. Мы хотим, чтобы это выглядело как интересное увлекательное взаимодействие, взаимообогащение, чтобы наши подопечные получили удовольствие и активно поучаствовали не только в изучении русского языка, но и ознакомились с нашей культурой и традициями", - добавил российский преподаватель.

Об университете

Университет принца Сонгкхла является одним из престижных вузов Таиланда. Он был основан в 1967 году. Учебное заведение состоит из четырех кампусов, расположенных на юге страны. Вуз является одним из девяти национальных исследовательских университетов и входит в число 10 лучших университетов Таиланда по версии британской компании Quacquarelli Symonds. В стенах университета обучаются более 30 тыс. студентов.