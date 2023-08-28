28 августа, 06:40

В Москве два земельных участка предоставят для ремонта водопровода транспортной развязки

Сейчас участки свободны от застройки

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Москвы предоставят два участка для ремонта сети водопровода и хозяйственно-бытовой канализации транспортной связки "Соколиная Гора". Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Город одобрил предоставление АО "МКЖД" двух земельных участков в районе Окружного проезда в целях ремонта сети водопровода и хозяйственно-бытовой канализации транспортной связки "Соколиная Гора". <...> Заявителю предоставят участки на 11 месяцев 28 дней для ремонтных работ. Участки в настоящее время свободны от застройки", - приводятся в тексте слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Как напомнили в пресс-службе, ранее АО "МКЖД" предоставлен участок в составе транспортной связки "Соколиная Гора" в целях ремонта телефонной канализации. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация