Около 350 курортов и отелей поборются за победу в национальной премии "Горы России"

В Министерстве экономического развития сообщили, что голосование будет проходить на сайте горыроссии.рф и продлится до 15 октября включительно

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Национальная премия "Горы России" объявила о старте всероссийского голосования за любимые горные курорты. Заявки для участия в премии подали около 350 курортов, отелей и туроператоров. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития РФ.

"Каждый россиянин может проголосовать за любимый горнолыжный курорт в рамках национальной премии "Горы России". Народное голосование будет проходить на сайте горыроссии.рф и продлится до 15 октября включительно. Такое масштабное голосование в рамках страны проводится во второй раз. В этом году заявки на участие в премии оставили порядка 350 курортов, отелей, глэмпингов, туроператоров из восьми федеральных округов", - рассказали в министерстве.

Как отмечается, в 2023 году участники премии сфокусированы в большей степени на своих туристических предложениях, активностях, объектах размещения и делают ставку на семейную аудиторию. Всего предусмотрено 30 номинаций, в том числе "Лучший горнолыжный курорт России", "Лучший горнолыжный отель" и "Самый событийный горнолыжный курорт". Наибольшее количество заявок поступило от курортов Северо-Кавказского, Сибирского и Южного федеральных округов.

Торжественная церемония награждения состоится в Москве 23 ноября. Кроме того, впервые в горнолыжной отрасли состоится воркшоп, где горные курорты страны представят свои туристические возможности для турагентов и туроператоров России.

По словам основателя премии, генерального директора АНО "Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий" Ильи Виноградова, номинации голосования отражают главные тренды развития туристской отрасли и охватывают все инфраструктурные сегменты курортов. "Премия отражает основные тренды отдыха в горах, на смену горнолыжникам приходят туристы, которые ценят комфортную инфраструктуру. Сейчас соотношение горнолыжников и просто отдыхающих в горах 35% на 65%. Это заставляет курорты меняться и делать упор на развитие инфраструктуры апре-ски, событийных мероприятий", - рассказал он.

Организатором премии выступает АНО "Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий" при поддержке Министерства экономического развития России и комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.