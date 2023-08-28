Собянин заявил, что в Москве применяют технологии 3D-моделирования при строительстве метро

Мэр города отметил, что специалисты пользуются базами данных, созданными на отечественном ПО

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты в Москве используют цифровые технологии в строительстве новых объектов метро, например, с помощью 3D-моделирования выполняется виртуальное строительство станций. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"При проектировании и строительстве новых объектов метро все чаще используем самые современные цифровые технологии. С помощью 3D-моделирования выполняем виртуальное строительство станций. Это помогает обнаружить и исправить ошибки, которые могли бы возникнуть при реальном возведении объекта", - написал Собянин.

По его словам, такие цифровые двойники создавали для станций на востоке БКЛ. Сейчас эту технологию используют перед строительством новых станций радиальных линий. В 3D готовится и выпускается проектная и рабочая документация. Таким образом были спроектированы станции БКЛ "Терехово" и "Кунцевская". В работе - станции Рублево-Архангельской линии.

При этом специалисты пользуются базами данных, созданными на отечественном ПО. Например, впервые в России на нашем ПО проектируется крупный инфраструктурный объект метро - электродепо "Бирюлевское", добавил мэр.

"Будем и дальше расширять возможности цифровизации метростроения. Специалисты уже разрабатывают базу готовых решений. Она упростит процесс создания 3D-модели будущего участка ветки или целой линии метро", - подчеркнул Собянин.