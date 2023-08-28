В Белгородской области восстановление поврежденных соцобъектов оценили в 5 млрд рублей

Министр строительства региона Оксана Козлитина сообщила, что всего зафиксировали 176 объектов, 22 из них находятся в населенных пунктах, где действует режим ЧС

БЕЛГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Порядка 5 млрд рублей потребуется на восстановление 176 поврежденных в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины социальных объектов Белгородской области. Об этом сообщила в понедельник министр строительства региона Оксана Козлитина на оперативном совещании регионального правительства.

"По состоянию на 28 августа всего социальных объектов, поврежденных в ходе проведения специальной военной операции, - 176. Оценочная стоимость выполнения работ - порядка 4,9 млрд рублей", - сказала Козлитина.

По ее словам, 22 соцобъекта находятся в населенных пунктах, где действует режим ЧС. Финансирование восстановления ведется на средства из резервного фонда правительства Белгородской области.