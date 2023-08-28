FT: засуха и неправильный подход к водоснабжению ведут к острой нехватке воды в Европе

По прогнозам Института мировых ресурсов, спрос на пресную воду к 2030 году превысит имеющиеся запасы на 56%

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Засуха и неправильная политика в отношении инфраструктуры водоснабжения приводят к острой нехватке воды в Европе, которая в будущем только усугубится. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), на которые ссылается издание, число и интенсивность засух в странах ЕС "резко возросли" с 1976 по 2006 год, а площади пострадавших от них территорий увеличились почти на 20%.

FT отмечает, что сейчас сокращаются потоки альпийских талых вод, почва, страдающая от жары, хуже впитывает дождевую влагу, запасы подземных вод истощаются. В связи с этим, по прогнозам Института мировых ресурсов (WRI), спрос на пресную воду к 2030 году превысит имеющиеся запасы на 56%.

Однако засуха - это не единственный фактор, который приводит к дефициту водных ресурсов как на юге Европы, так и в более северных странах - Бельгии, Германии, Польше. Издание отмечает, что проблемы в этой области объясняются "халатным" отношением европейских политиков к водной инфраструктуре и ее "неразвитостью" во многих городах Старого Света. "Европейские политики, привыкшие к достаточно холодным зимам и обилию осадков, мало задумываются о системе водоснабжения", - считает представитель Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Ксавье Лефлев.

Согласно данным экологической организации EurEau, в среднем страны ЕС теряют около 25% питьевой воды из-за плохих трубопроводов. В Риме же, например, этот показатель достигает 42%, поскольку система водоснабжения в некоторых кварталах города сохранилась еще со времен Римской империи. При этом оптимальный уровень утечек, по словам Лефлева, составляет примерно 10%.

Как указывают в ОЭСР, все страны ЕС, кроме Германии, "должны увеличить ежегодные расходы на водоснабжение более чем на четверть", чтобы избежать масштабной потери водных ресурсов. При этом тарифы на воду, которые остаются значительно ниже стоимости электроэнергии, неминуемо вырастут, а принятие новых мер будет затруднено процедурами их согласования на местном, национальном и общеевропейском уровне, указывает газета.