Сахалин представит на "Улице Дальнего Востока" ВЭФ павильон в виде волн с силуэтами китов

ВЭФ пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию"

ТАСС, 28 августа. Экспозиция Сахалинской области на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке продемонстрирует крупные инвестпроекты региона и его туристические возможности. Павильон острова будет выполнен в виде волн, несущих на себе паруса и силуэты китов, сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс.

"Сахалинская область в рамках своей экспозиции на "Улице Дальнего Востока" расскажет посетителям о крупнейших проектах региона, туристических возможностях и преимуществах в сфере инвестиций. <...> Ключевая тема экспозиции региона - "Сахалин и Курилы: новые города, новые путешествия, новые открытия!". Основной павильон выполнен в виде волн, несущих на себе паруса и силуэты китов. Рядом с ним будет находиться павильон инвестора в раковине морского гребешка", - говорится в сообщении.

Вокруг экспозиции разместят фигуры рыб и других морских обитателей. После захода солнца все объекты будут сиять неоновым светом.

"На Сахалине и Курилах активное строительство и развитие промышленности соседствует с богатой нетронутой природой. Считаю, это лучшее место для жизни, бизнеса и путешествий. Преимущества нашей области мы намерены продемонстрировать в ходе ВЭФ потенциальным инвесторам и высококвалифицированным специалистам, которые могли бы жить и работать на островах. Нашему региону есть чем гордиться и есть о чем рассказать всей стране", - сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, слова которого приводятся в сообщении.

Главная роль в экспозиции отведена проекту развития Южно-Сахалинской агломерации, которая предусматривает создание до 2030 года, в том числе за счет привлечения федеральных средств, современной городской среды на юге Сахалина, в которой возможности для реализации новых бизнес-инициатив, образования и профессионального роста, комфортной жизни будут гармонично сочетаться с близостью к природе. Также область представит несколько перспективных проектов в различных отраслях: нефтегазовые сервисы, логистика, рыбопереработка, туризм и зеленая энергетика. Создатели экспозиции Сахалинской области также предложат посетителям ознакомиться со стендами крупнейших предприятий области - нефтегазовой компании "Сахалинская энергия" и авиакомпании "Аврора", а также получить информацию о новых туристических маршрутах с посещением необычных промышленных объектов.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.