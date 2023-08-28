В Новосибирской области создали более 6 тыс. дополнительных школьных мест

В правительстве региона отметили, что на подготовку образовательных организаций из консолидированного бюджета области направили более 2,5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Более 6 тыс. дополнительных мест для школьников к новому учебному году создали в Новосибирской области, где остро стоит эта проблема. Около 1 тыс. мест создано за счет открытия новых учебных заведений, еще 5 тыс. - благодаря проведению ремонтных работ, сообщили в пресс-службе правительства области.

"В этом учебном году начнут образовательный процесс две школы-новостройки проектной мощностью 1 074 места: школа по улице Крылова в Центральном районе на 249 мест (построена в рамках национального проекта "Образование" федерального проекта "Современная школа"), школа по улице Большевистской в Октябрьском районе на 825 мест (построена в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" федерального проекта "Жилье"). Также для создания дополнительных мест в школах успешно задействуется ресурс перепрофилирования помещений, не востребованных в образовательном процессе, и оснащения их необходимым оборудованием в действующих образовательных организациях. Таким способом в 2023 году открыто 5 074 дополнительных места в школах за счет проведения ремонтных работ", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в правительстве, на подготовку образовательных организаций из консолидированного бюджета Новосибирской области направлено более 2,5 млрд рублей. В 2023 году в Новосибирской области капитально ремонтируют 15 зданий общеобразовательных организаций. В новом учебном году в области будет работать 1 676 организаций общего, дошкольного и дополнительного образования детей. "Все муниципалитеты, вся Новосибирская область готова к началу нового учебного года. Попрошу 1 сентября провести все торжественные праздничные мероприятия с учетом того, что никакие пандемийные ограничения больше не действуют", - приводит пресс-служба слова губернатора.

В январе президент России Владимир Путин попросил губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в ходе встречи, которая проходила по видеосвязи, уделить особое внимание решению проблемы обучения в две смены в школах. Рост числа учащихся в регионе опережает темпы ввода общеобразовательных организаций, острой остается проблема второй смены - в 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работали в две смены.

Ранее власти региона сообщали, что в области есть потребность в строительстве как минимум 15 объектов на 15 тысяч мест до конца 2024 года.