Минпросвещения разработало примерный план воспитательной работы на учебный год

В него входят 67 мероприятий

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ разработало примерный календарный план воспитательной работы на 2023/2024 учебный год, в него входят 67 мероприятий, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Минпросвещения России разработан примерный календарный план воспитательной работы на 2023/24 учебный год. Он составлен для государственных школ, лицеев и гимназий, колледжей и техникумов, а также для образовательных организаций, не имеющих государственной аккредитации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что план включает в себя перечень памятных и юбилейных дат, связанных с историей, литературой, наукой и искусством, а также дополнительно разработанный перечень мероприятий, рекомендуемых в рамках календарного плана воспитательной работы.

Среди этих мероприятий - конкурс сочинений "Без срока давности", программа "Орлята России", проекты "Уроки мужества" и "Лига вожатых", детский фестиваль народной культуры "Наследники традиций", конкурс "Большая перемена", государственная инициатива "Горячее сердце", программа "Дороги Победы. Путешествие для школьников", форум "Школа Героя" и другие.

"Благодаря разработанным документам педагоги вместе с ребятами могут планировать участие в различных мероприятиях, реализовывать внеурочную работу с учетом наших рекомендаций и узнавать новое о нашей стране и ее культурном многообразии, о достижениях наших соотечественников и многом другом. Отдельное внимание в плане мы уделили проектам, позволяющим школьникам развивать свои таланты", - прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, чьи слова приводятся в сообщении.

Также уточняется, что образовательные организации вправе на свое усмотрение дополнить план мероприятиями и юбилейными датами, отсутствующими в федеральном календарном плане.