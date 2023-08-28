28 августа, 07:09

Народную артистку СССР Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище

Митя Алешковский/ ТАСС
Светлана Адырхаева
© Митя Алешковский/ ТАСС

Церемония прощания с балериной состоится 30 августа в Большом театре

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Народную артистку СССР, балерину Светлану Адырхаеву, умершую 27 августа в возрасте 85 лет, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного академического Большого театра.

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"Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с могилой мужа", - сказала собеседница агентства.

Муж балерины - балетмейстер Алексей Закалинский - умер 13 июня 2009 года. Церемония прощания с балериной состоится 30 августа в Большом театре. 

Теги:
РоссияАдырхаева, Светлана ДзантемировнаМосква
© Информационное агентство ТАСС
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