Народную артистку СССР Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с балериной состоится 30 августа в Большом театре

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Народную артистку СССР, балерину Светлану Адырхаеву, умершую 27 августа в возрасте 85 лет, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного академического Большого театра.

"Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с могилой мужа", - сказала собеседница агентства.

Муж балерины - балетмейстер Алексей Закалинский - умер 13 июня 2009 года. Церемония прощания с балериной состоится 30 августа в Большом театре.