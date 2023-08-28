Запуск Московского скоростного диаметра улучшит транспортное обслуживание более 40 районов

Трасса соединит 14 крупнейших вылетных магистралей города и позволит экономить автомобилистам до 85 минут в дороге

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Транспортное обслуживание 40 районов столицы с населением в 5 млн человек станет лучше после запуска Московского скоростного диаметра. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Ключевым пусковым объектом 2023 года является южное направление Московского скоростного диаметра - новой дорожной артерии столицы. В целом эта городская трасса улучшит транспортное обслуживание более 40 районов города, то есть фактически каждого третьего района города", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, такой проект как Московский скоростной диаметр - это новая транспортная реальность. Трасса соединит 14 крупнейших вылетных магистралей города и позволит экономить автомобилистам до 85 минут в дороге, снизит до 30% нагрузки на МКАД и ТТК.

Заместитель мэра подчеркнул, что запуск МСД позволит интегрировать транспортную сеть Москвы с федеральными трассами, создать новые транспортные связи и удобную логистику внутри города.