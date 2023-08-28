В Москве сделали льготный проезд на общественном транспорте для дошкольников семи лет

По словам заммэра города Максима Ликсутова, это позволит родителям экономить более 2 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Льготный проезд на московском транспорте сделали для дошкольников в возрасте семи лет, они смогут ездить по льготным абонементам на 30 или 90 дней на карте москвича для обучающихся. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Теперь льготный проезд в московском транспорте есть и у дошкольников 7 лет. Они смогут ездить по льготным абонементам на 30 или 90 дней на карте москвича для обучающихся. Раньше родители дошкольников, которым исполнилось 7 лет, оплачивали полную стоимость проезда своих детей", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, теперь родители смогут пополнять абонемент на карте москвича для обучающихся и экономить более 2 тыс. рублей в месяц. Кроме того, билеты на пригородный железнодорожный транспорт для таких детей теперь можно купить со скидкой 50% с 1 сентября по 15 июня, как и для всех столичных школьников и студентов.