Рядом с тремя станциями МЦД-3 установят велопарковки

Они рассчитаны на 24 велосипеда или 48 самокатов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Возле станций МЦД-3 Ховрино, Грачевская, Вешняки установят 12 велопарковок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Мы установим велопарковки в районе нескольких станций МЦД-3. Велосипедистам и пользователям самокатов станет еще удобнее оставлять транспорт у станций и продолжать поездку на наземном метро", - говорится в сообщении.

Велопарковки появятся возле станций Ховрино, Грачевская, Вешняки.

"12 велопарковок нового типа, которые установят в районе станций МЦД-3, рассчитаны на 24 велосипеда или 48 самокатов. Инфраструктура для велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности в городе с каждым годом расширяется, становится еще удобнее и современнее", - добавил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба ЦОДД.

Москвичам также предлагают сообщить в департамент транспорта, если рядом с домом, работой или станцией не хватает велопарковок.