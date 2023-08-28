Москвичи могут попробовать блюда лучших поваров на площадке фестиваля "Цветочный джем"

В частности, гостям предлагают цыпленка табака, грузинский чкмерули и скумбрию в лаваше на гриле

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Уникальные блюда московских поваров можно попробовать на площадке фестиваля "Цветочный джем" в столице на переходе от Манежной площади к площади Революции. В меню представлены блюда различных кухонь на любой вкус, например, вегетарианский бао-бургер, грузинский чкмерули, окрошка по-московски с фруктами, сообщается на портале мэра Москвы.

"В "Цветущем променаде" на площадке фестиваля "Цветочный джем" посетителям подают блюда многих национальных кухонь, способные удовлетворить вкусы самых взыскательных гурманов. Так, гостям предлагают цыпленка табака, грузинский чкмерули, скумбрию в лаваше на гриле и московский шашлык. Среди других необычных блюд - стейк стриплойн и персики с соленой карамелью на гриле. Торговые шале окружены яркими цветочными композициями, на создание которых потребовалось шесть тысяч цветов и деревьев, а также травы", - говорится в сообщении.

В этом году фестиваль проходит в Москве с 20 июля по 10 сентября. В общественных пространствах представлены новые оригинальные ландшафтные решения, а также воссоздаются лучшие конкурсные и специальные проекты "Цветочного джема" прошлых лет.