На участке южного направления Московского скоростного диаметра завершили укладку асфальта

В составе третьего участка южного направления также провели реконструкцию путепровода "Текстильщики-1"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Укладку асфальтового покрытия на третьем участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) завершила подрядная организация. Уже установлены шумо- и грязезащитные экраны на эстакадах, смонтированы заезды и съезды на основной ход магистрали, а также наружное освещение, сообщила пресс-служба Департамента строительства города Москвы.

"На участке МСД от Грайвороновской улицы до Шоссейной завершены работы по укладке асфальта на эстакаде основного хода. Сейчас рабочие приступают к нанесению разметки", - приводятся слова главы департамента Рафика Загрутдинова.

Он добавил, что в составе третьего участка южного направления также была проведена реконструкция путепровода "Текстильщики-1", расположенного по основному ходу Волгоградского проспекта под МСД. Для обеспечения пропускной способности Волгоградского проспекта на период реконструкции путепровода специально были смонтированы металлоконструкции пролетных строений временных эстакад.

Реализация проекта обеспечит транспортную связь МСД с Волгоградским проспектом, что позволит значительно снизить его транспортную нагрузку, а также оптимально перераспределить плотный трафик транспорта следующего по Волгоградскому проспекту в сторону центра и в сторону области, в том числе по используемым в качестве объезда крупным магистральным улицам - Люблинской, Шоссейной и Грайвороновской, проездам Остаповскому и 2-му Грайвороновскому.