На Третьем транспортном кольце Москвы выполнили около 85% работ по замене асфальта

Асфальт заменили на 12 участках общей площадью 341 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства (КГХ) выполнили около 85% работ по замене асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК). Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. В этом году проводим масштабные работы на Третьем транспортном кольце - второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали [столицы]. Там отремонтируем в общей сложности 15 участков общей площадью более 400 тыс. кв. м", - сказал он.

Так, асфальт заменили на 12 участках общей площадью 341 тыс. кв. м. Самыми крупными стали участки от Тульской эстакады до улицы Вавилова, в районе Спартаковской площади и площади Проломной заставы, на улице Беговой.

"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - добавил Бирюков.

Глава КГХ уточнил, что всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 млн кв. м асфальтобетонных покрытий. Для укладки асфальта на улично-дорожной сети используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 млн тонн смеси.