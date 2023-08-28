Южная Корея начала проверку маркировки морепродуктов после сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

В случае отсутствия маркировки страны происхождения товара предусмотрен штраф до $7 600, за указание неверной информации нарушителям грозит до семи лет тюрьмы или штраф в размере до $76 тыс.

СЕУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Республики Корея приступили к "беспрецедентной" по интенсивности проверке маркировки страны происхождения импортированных морепродуктов на фоне обеспокоенности южнокорейской общественности сбросом воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом сообщило министерство морского и рыбного хозяйства республики.

"Нынешняя вторая проверка, согласно планам, будет значительно усилена и пройдет на беспрецедентном уровне. По сравнению с первой число проверяемых [организаций] будет увеличено с 18 тыс. до 20 тыс., срок составит 100, а не 60 дней, количество посещений [инспекторами] увеличено с одного до трех раз", - информировали в ведомстве. Предыдущая проверка маркировки товаров состоялась в мае и июне.

Проверку пройдут импортеры, оптовые и розничные продавцы. В случае отсутствия маркировки страны происхождения товара предусмотрен штраф до $7 600, за указание неверной информации нарушителям грозит до семи лет тюрьмы или штраф в размере до $76 тыс.

"Правительство следило за правильным указанием страны происхождения целый год. Но мы проведем специальную проверку на беспрецедентном уровне из-за роста обеспокоенности вокруг системы распространения японских и импортированных из других стран морепродуктов", - сказал заместитель министра морского и рыбного хозяйства Пак Сон Хун.

Республика Корея запретила импорт морепродуктов из восьми японских префектур в 2013 году из-за аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Южнокорейские власти ранее указывали, что эта мера останется в силе.

24 августа энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.