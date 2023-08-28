Жители Копенгагена требуют закрыть улицу, где ведется открытая торговля наркотиками

Они выступили с таким заявлением на фоне произошедшей в субботу на Пушер-стрит стрельбы, в ходе которой один человек был убит и четверо ранены

СТОКГОЛЬМ, 28 августа. /ТАСС/. Самоуправление Вольного города Христиания (центральный район Копенгагена, имеющий статус самоуправляемой коммуны) обратилось к властям с требованием закрыть улицу Пушер-стрит, где уже давно ведется открытая торговля наркотиками.

"Мы всего лишь обычные люди, которые пытаются жить обычной жизнью. И мы хотим прожить ее без насилия. Вывод, к которому мы сегодня пришли, состоит в том, что Пушер-стрит надо закрыть из-за незаконной торговли гашишем", - заявила пресс-секретарь Христиании Рисенга Мангези в интервью Danmarks Radio.

Решение о требовании неотложных мер было принято на всеобщем собрании жителей Христиании на фоне произошедшей в субботу на Пушер-стрит стрельбы, в ходе которой один человек был убит и четверо ранены.

Самоуправление Христиании подчеркивает, что оно само не располагает полномочиями на закрытие улицы и окончательное решение должны принимать власти. В этом месяце обитатели коммуны уже самостоятельно перекрывали Пушер-стрит в "надежде освободить это место от тирании преступных группировок". В датской полиции отмечают, что в последнее время преступники ведут себя здесь все более вызывающе и жестко, а для борьбы с ними необходимы значительные ресурсы.