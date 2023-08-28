Более 50% опрошенных россиян считают, что исполнение желаний зависит только от них самих

Противоположную точку зрения о том, что исполнение желаний зависит от других людей или удачного стечения обстоятельств поддерживают 38% респондентов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более 50% россиян считают, что осуществление их желаний зависит только от них самих. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Каждый второй россиянин убежден: осуществление его желаний зависит только от него самого - 51%, с 2019 года это мнение постепенно укрепляется (2019 год - 45%, 2021 год - 49%). Противоположную точку зрения - исполнение наших желаний зависит от других людей или удачного стечения обстоятельств - поддерживают 38% (2019 год - 41%, 2021 год - 37%)", - говорится в распространенном сообщении исследовательского центра.

При этом 72% опрошенных прикладывают все усилия для осуществления своей мечты, а 22% сообщили, что ничего не делают для этого.

Среди самых популярных желаний у россиян - здоровье себе и близким (10%), мир во всем мире (10%, этот показатель увеличился на 8% по сравнению с 2021 годом), улучшение жилищных условий (7%) и победа России в СВО (6%).

Результаты опроса показали, что россиянам свойственно мечтать - сегодня мечтают 8 из 10 граждан России. При этом женщины в РФ мечтают чаще мужчин (86% против 73%), "бедные" чаще "богатых" (84% против 76%). А наибольший процент мечтателей проживают в Южном и Сибирском федеральных округах (85% и 86% соответственно), наименьший - в Уральском федеральном округе (72%).

Подавляющее большинство опрошенных (75%) выразили убежденность в том, что мечта должна быть осуществимой и иметь план и сроки реализации. 11% респондентов ответили, что мечта должна быть несбыточной, еще 10% считают, что лучше не иметь мечты вообще.

Методика опроса

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ был проведен 19 августа 2023 года. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.