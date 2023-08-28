В День знаний на ВДНХ пройдут тематические экскурсии и кинопоказы

Также на ВДНХ 1 сентября детей и подростков ждут подарки и скидки

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Школьники и студенты смогут 1 сентября, в День знаний, посетить на ВДНХ тематические экскурсии, кинопоказы, мастер-классы и спектакли. Так, в музее славянской письменности "Слово" запланирована экскурсия "От церы до планшета: школьные истории из разных эпох", на которой расскажут, каким было школьное образование в разные эпохи и чем учебный процесс отличался от современного, сообщается на портале мэра Москвы.

"В честь Дня знаний самая масштабная выставка достижений робототехники "Робостанция" на ВДНХ подготовила праздничную программу для школьников и студентов. На мастер-классе Московского планетария дети узнают, чем лунные моря отличаются от земных и почему Луна повернута к нам одной стороной. Театр сказок приглашает ребят посетить интерактивный спектакль "Школа магии и чародейства" и отправиться в путешествие по миру, полному волшебства", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Музей кино 1 сентября проведет показы фильмов о первоклассниках. В 15:00 можно будет посмотреть на большом экране фильм "Первоклассница" (1948, режиссер Илья Фрэз). Это история о Марусе Орловой, которая из самолюбивой и капризной девочки под влиянием учительницы и новых друзей превращается в дисциплинированную, общительную и отзывчивую ученицу. В 16:30 представят ленту "Марка страны Гонделупы" (1977, режиссер Юлий Файт). Картина расскажет о первокласснике Пете и его тайне, в которую он не мог посвятить даже самого близкого друга - маму. Также на "Городской ферме" пройдут тематические мастер-классы и спектакли для детей. 2 и 3 сентября состоится мероприятие "Выходные буккроссинга" с театрализованными постановками по мотивам сказок, лекциями и встречами с писателями.

На портале отмечается, что 1 сентября детей и подростков на ВДНХ ждут подарки и скидки. Так, галерея "Лес" подготовила вкусные сюрпризы для тех, кто приобретет билеты. При этом неважно, как куплен билет, - онлайн или в кассе. Кроме того, с 1 по 3 сентября в галерее будет действовать скидка 50 процентов на билеты для первоклассников. А выставку-косплей "В далекой-далекой галактике" в День знаний все гости младше 18 лет смогут посетить со скидкой 20%.