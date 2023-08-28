28 августа, 07:59
Пандемия COVID-19

Китай отменит с 30 августа тест на коронавирус перед въездом в страну

Китайские власти ранее упростили процедуры антиковидного контроля при въезде в страну

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Китай отменяет необходимость предварительного ПЦР-тестирования на COVID-19 перед въездом в страну с 30 августа. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"С 30 августа тем, кто въезжает в КНР, не нужно проходить предварительное ПЦР-тестирование или антиген-тест на COVID-19", - отметил он.

Ранее китайские власти упростили процедуры антиковидного контроля при въезде в страну. С 29 апреля было достаточно предоставить результат сданного в течение 48 часов до вылета в страну теста на антитела. 

Теги:
КитайПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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