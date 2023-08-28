Абрамченко сообщила о сокращении незаконных рубок леса за три года в 2,5 раза

По словам вице-премьера РФ, такой результат достигнут благодаря мерам правительства по развитию и декриминализации лесного комплекса

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Объем незаконных рубок древесины в стране за последние три года сократился в 2,5 раза. Об этом сообщила зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами, отметив, что такой результат достигнут благодаря мерам правительства по развитию и декриминализации лесного комплекса.

Вице-премьер также напомнила, что за период с 1 января 2022 года, на первом этапе модернизации российского лесного комплекса, обновлена отраслевая информационная система ЛесЕГАИС. Она позволяет оформлять электронный сопроводительный документ на каждую партию древесины - своего рода цифровой паспорт древесины, который подтверждает легальность ее происхождения. Без этого документа невозможны проведение сделок, транспортировка и экспорт лесоматериалов. На сегодняшний день в ЛесЕГАИС зарегистрировано более 289 тыс. пользователей, сформировано 12 млн электронных сопроводительных документов более чем на 543 млн куб. м древесины.

"Система позволила предотвратить незаконный вывоз леса из страны, в том числе круглого леса хвойных и ценных лиственных пород. Все, кто не подтвердили легальность заготовленной древесины, не смогли оформить цифровой паспорт и, соответственно, экспортировать лесоматериалы", - рассказала Абрамченко.