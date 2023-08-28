Глава МВД Финляндии высказалась за ужесточение системы выдачи ВНЖ гражданам России

По данным Yle, Воислав Торден получил ВНЖ Финляндии на основании родственных связей с женой, проходящей обучение в стране

СТОКГОЛЬМ, 28 августа. /ТАСС/. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен высказалась в пользу ужесточения системы выдачи вида на жительство (ВНЖ) в республике для граждан России на фоне информации о выдаче этого документа россиянину Воиславу Тордену, задержанному по запросу Киева. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

"Необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут угрожать национальной безопасности страны", - отметила глава финского МВД. По ее словам, систему выдачи ВНЖ Финляндии "нужно пересмотреть со всей тщательностью". Рантанен назвала причиной этого выдачу вида на жительство гражданину РФ Тордену, впоследствии задержанному по запросу украинской стороны из-за участия в боевых действиях в Донбассе в 2014-2015 годах.

Воислав Торден 1987 года рождения, которого ранее звали Ян Петровский, является гражданином РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены в Донбассе в период с 2014 по 2015 год. Россиянина задержали в аэропорту Хельсинки 20 июля, на следующий день суд постановил заключить его под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства республики.

По данным Yle, россиянин получил ВНЖ Финляндии на основании родственных связей с женой, проходящей обучение в стране.

Как ранее сообщили ТАСС представители посольства РФ, дипломаты поддерживают связь с адвокатом и родственниками задержанного россиянина. Позднее в посольстве проинформировали, что российские дипломаты договорились с финской стороной о предоставлении в ближайшие дни консульского доступа к россиянину.