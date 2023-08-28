В трех воеводствах Польши выявили случаи заболевания легионеллезом

По данным польского Минздрава, специалисты зарегистрировали уже 9 летальных исходов, 143 человека инфицированы

ТАСС. 28 августа. Случаи легионеллеза ("болезни легионеров") выявили уже в Любельском, Малопольском и Подкарпатском воеводствах Польши. Об этом сообщает интернет-портал onet.pl, ссылаясь на данные польского Минздрава.

По его информации, сейчас зарегистрировали уже 9 летальных исходов, инфицированы 143 человека. Эпицентром вспышки стал город Жешув (столица Подкарпатского воеводства), где первый случай легионеллеза был обнаружен 17 августа.

Предварительные исследования показали, что источником распространения бактерии Legionella, вызывающей легионеллез стал городской водопровод. 27 августа городской кризисный штаб распорядился увеличить в 20 раз хлорирование воды в Жешуве. Сотрудники санэпида взяли 56 проб водопроводной воды для анализа в различных районах города.

В Малопольском и Любельском воеводствах выявили по одному случаю легионеллеза, причем заболевшие ранее прибыли из Жешува.

Легионеллез - острое инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами из рода Legionella. Характерные симптомы - выраженная лихорадка, общая интоксикация, поражение легких и центральной нервной системы, а также органов пищеварения. Название заболевания связано со вспышкой 1976 году в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона (организация американских ветеранов) тяжелого респираторного заболевания, протекавшего по типу пневмонии. Во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 умерли.