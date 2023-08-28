Среди онлайн-избирателей в Москве разыграют более 2 млн призов номиналом 1-5 тыс. рублей

Розыгрыши проведут 9, 10 и 11 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Около 2,3 млн призов номиналом от 1 до 5 тыс. рублей разыграют среди москвичей, которые примут участие в дистанционном электронном голосовании на выборах 8-10 сентября. Об этом сообщили в Московской торгово-промышленной палате (МТПП).

"В этом году предприниматели предложили в качестве призов разыграть баллы номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. Как и прежде, 1 балл будет равен 1 рублю. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября 2023 года. Всего предусмотрено 2,3 млн призов", - говорится в публикации в официальном Telegram-канале МТПП.

Отмечается, что традиционно партнерами программы "Миллион призов" станут торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации.

"Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании онлайн в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов в программе "Миллион призов", - добавили в МТПП.

Выборы в Москве в этом году будут проходить три дня: 8, 9 и 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.