В Москве 2 и 3 сентября пройдут бесплатные экскурсии во флагманском центре больницы №15

Посетители узнают о цифровых возможностях больницы, пройдут в высокотехнологичную гибридную операционную, реанимацию и противошоковые залы, увидят вертолет санавиации, машины скорой помощи и уникальное медицинское оборудование

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Жителей Москвы приглашают на экскурсии по флагманскому центру больницы №15 имени Филатова, которые пройдут 2 и 3 сентября. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Готовим к открытию флагманский центр больницы № 15 им. О. М. Филатова. Он станет третьим флагманом, который будет работать по новому стандарту экстренной медицинской помощи. Перед тем, как эта суперсовременная клиника примет первых пациентов, мы решили дать всем москвичам возможность поближе познакомиться с высокотехнологичным центром Филатовской больницы. Приглашаем всех желающих на бесплатные экскурсии. Это уникальный шанс увидеть, как устроен центр, в котором спасают жизни", - сказала Ракова.

По ее словам, посетители узнают о цифровых возможностях больницы, пройдут в высокотехнологичную гибридную операционную, реанимацию и противошоковые залы, увидят вертолет санавиации, машины скорой помощи и уникальное медицинское оборудование, а также смогут поработать на современных медицинских симуляторах.

Бесплатные эксклюзивные экскурсии в новый флагманский центр ГКБ № 15 им. О.М. Филатова пройдут 2 и 3 сентября с 12:00 до 18:00. Для удобства посетителей экскурсии будут проводиться небольшими группами по 10-15 человек, которые будут выходить на экскурсионный маршрут по мере набора желающих. В качестве экскурсоводов выступят медицинские специалисты и сотрудники центров "Мои Документы". Кроме того, для всех желающих будет организована отдельная мини-экскурсия на вертолетную площадку больницы, где посетители смогут изучить, как устроен медицинский вертолет.

"Посетители смогут полюбоваться видами, которые открываются с крыши флагманского центра, выпить кислородный коктейль или съесть мороженое. Помимо увлекательной экскурсии, все желающие смогут посетить мини-выставку медицинской формы, примерить ее и сделать памятное фото в специальной фотозоне. А для детей будут организованы мастер-классы, а также зона аквагрима", - добавила Ракова.