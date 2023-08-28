В Забайкалье ожидаются заморозки до минус 2 градусов

В МЧС рекомендовали проверить электроприборы и не использовать неисправные обогреватели

ЧИТА, 28 августа. /ТАСС/. Заморозки до минус двух градусов ожидаются до конца августа местами на территории Забайкальского края. Объявлено экстренное предупреждение, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Согласно информации, поступившей от ФГБУ "Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 29-31 августа местами по территории Забайкальского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов", - говорится в сообщении.

При понижении ночных температуры возрастает риск бытовых и техногенных пожаров. МЧС рекомендует проверить электроприборы и не использовать неисправные обогреватели. Владельцам огородов и сельхозпредприятий рекомендуют защитить сельскохозяйственные культуры, чтобы избежать их гибели.

Экстренное предупреждение из-за заморозков в Забайкалье уже объявляли 21-22 и 26 августа.

Как сообщили ТАСС в региональном Минсельхозе, уборочная кампания в Забайкалье начнется 1 сентября, заморозки не должны на нее повлиять. Это в том числе связано с тем, что аграрии используют семена, которые адаптированы к местному климату.