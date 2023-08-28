Горячая линия единой справочной службы соцзащиты Москвы приняла более 1,7 млн звонков

С момента начала работы горячей линии в 2019 году количество обращений выросло более чем в 37 раз

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Жители Москвы получили свыше 1,7 млн консультаций по телефону горячей линии единой справочной службы столичного департамента труда и социальной защиты населения с 2019 года. Чаще всего горожане звонят, чтобы узнать о проекте "Московское долголетие" и его центрах, а также по вопросам, связанным с предоставлением социальных услуг и оформлением пособий, сообщается на сайте правительства Москвы.

"С момента начала работы в 2019 году количество обращений выросло более чем в 37 раз. В первый год в справочную поступило 14 тыс. звонков, а в этом году только за первые семь месяцев горожане позвонили на горячую линию 538 тыс. раз. Всего за четыре года жители столицы получили свыше 1,7 млн консультаций. Сотрудники горячей линии в любое время ответят на вопросы по социальной поддержке жителей столицы, проконсультируют о положенных выплатах и льготах, подскажут, как стать участником столичных социальных проектов, при необходимости соединят с подведомственным учреждением", - отмечается на портале.

Всего к системе единой справочной службы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы присоединилось 214 организаций.