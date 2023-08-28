"Техноград" на ВДНХ проведет онлайн-курс "Основы построения карьеры"

В рамках программы расскажут, какие навыки необходимы современному работнику и что такое осознанное построение пути в различных сферах деятельности

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ проведет бесплатный онлайн-курс "Основы построения карьеры". В рамках программы расскажут, какие навыки необходимы современному работнику и что такое осознанное построение пути в различных сферах деятельности, сообщается на сайте правительства Москвы.

"На первом занятии курса преподаватель разберет терминологию современных рекрутеров: Vuca, Bani, Shiva-мир. Слушатели обсудят тренды рынка труда и стадии развития карьеры. В конце занятия участники узнают, как планировать свой профессиональный путь в современных условиях. На второй лекции участники рассмотрят понятие "управление карьерой" и его составляющие", - говорится в сообщении.

Лекции пройдут 4 сентября в 19:00 и 6 сентября в 18:00. Занятия бесплатные, требуется предварительная регистрация.