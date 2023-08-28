На склонах Эльбруса волонтеры собрали более 20 тонн мусора в ходе субботника

В акции приняли участие более 800 человек со всей страны

НАЛЬЧИК, 28 августа. /ТАСС/. Волонтеры собрали более 20 тонн мусора во время субботника на курорте "Эльбрус" в рамках экологического фестиваля "Чистая гора". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"Свыше 20 тонн мусора собрали волонтеры на склонах Эльбруса. Регистрация на сайте превысила тысячу человек, в субботнике приняло участие более 800 волонтеров из различных уголков страны - Камчатки, Сыктывкара, Республики Тыва, Вологды, Санкт-Петербурга, Москвы, а также жители регионов Северного Кавказа", - говорится в сообщении.

В этом году участники субботника начали уборку от поляны Азау до станции "Гарабаши". Со специальным инвентарем они бесплатно поднялись на канатной дороге в сопровождении горных гидов и спасателей.

"До сегодняшнего дня на трех фестивалях мы убрали порядка 60 тонн мусора. Я надеюсь, что с каждым годом его будет меньше. Туристы, которые идут на гору, понимают, что за собой должны убирать, сознание меняется", - прокомментировал основатель фестиваля, заместитель гендиректора компании Хиса Беккаев.