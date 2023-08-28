В Турции заявили, что не прекращали предоставление гражданства в обмен на недвижимость

Как уточнили в республике, иностранные граждане, купившие жилье для резидентства, получают гражданство в течение нескольких месяцев

СТАМБУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Глава МВД Турции Али Ерликая опроверг сообщения о якобы прекращении реализации программы предоставления иностранцам местного гражданства в обмен на приобретение ими недвижимости. По словам министра, высказывания которого приводит телеканал Halk TV, иностранные граждане, купившие в Турции жилье для резидентства, получают гражданство в течение 2-3 месяцев.

"Несколько дней назад я подписывал разрешения на предоставление гражданства иностранцам за инвестиции. Направил документы президенту. Процедуры предоставления гражданства за инвестиции реализуются так же, как мы объявляли прежде, без задержек. Этот процесс не прекращался - те, кто приобрел недвижимость, получают гражданство в течение 2-3 месяцев", - сказал глава МВД.

Лимит для получения в Турции так называемого золотого паспорта - предоставления гражданства в обмен на инвестиции (приобретение недвижимости) с июня прошлого года повышен до $400 тыс. До этого он составлял $250 тыс.

Россияне в последние месяцы лидируют по приобретению жилья в Турции. По данным национального института статистики, только в июле они купили 772 квартиры. Всего за прошлый месяц в Турции иностранцы приобрели 2,8 тыс. объектов недвижимости.