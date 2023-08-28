В Госдуму внесли законопроект о повышении материнского капитала до 1 млн рублей

Депутаты от ЛДПР считают, что инициатива позволит оказать дополнительную помощь семьям, создать условия для развития и воспитания детей, окажет положительное влияние на демографическое развитие страны

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР совместно с сенаторами Еленой Афанасьевой и Вадимом Деньгиным внесли на рассмотрение палаты законопроект об увеличении размера материнского капитала на первого ребенка до 756,7 тыс. рублей, на второго - до 1 млн рублей. Документ размещен в думской электронной базе данных.

Изменения предлагается внести в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", прописав новый размер материнского капитала. Так, с 1 февраля 2024 года в случае рождения или усыновления первого ребенка материнский капитал предлагается установить в размере 756 712 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка с 1 февраля 2024 года размер маткапитала увеличивается на 243 288 рублей и достигает 1 млн рублей.

Как отмечают авторы проекта, большинство участников программы (7,9 млн семей) направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, второй по популярности способ потратить капитал - оплатить обучение ребенка в вузе или частный детский сад.

"Учитывая резкий рост с 2022 года стоимости жилья, а также реальный уровень инфляции, значительно превышающий 5,3%, полагаем необходимым установить с 1 февраля 2024 года более высокий размер материнского капитала", - говорится в пояснительных материалах.

Депутаты отметили, что инициатива позволит оказать реальную дополнительную помощь семьям, создать условия для развития и воспитания детей, окажет положительное влияние на демографическое развитие страны.

Материнский капитал

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

После индексации 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго размер капитала увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей.