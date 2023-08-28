В Подмосковье стартовала кампания по вакцинации от гриппа

Всего планируется привить порядка 4,5 млн жителей региона, включая 1 млн детей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Порядка 4,5 млн жителей Московской области планируют привить от гриппа в рамках стартовавшей прививочной кампании, из них около 1 млн - дети. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Как правило, осенью наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Именно поэтому важно обезопасить себя и своих близких и пройти вакцинацию от гриппа. Важно сделать это как можно раньше, чтобы успел сформироваться иммунитет. В школах и детских садах прививку можно будет сделать в медицинских кабинетах. Всего планируется привить порядка 4,5 млн жителей региона, включая 1 млн детей", - привели в тексте слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что в поликлиники Подмосковья уже поставлена современная и безопасная отечественная вакцина "Совигрипп", а также "Ультрикс" и "Ультрикс квадри". Для того, чтобы пройти вакцинацию, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр и направит на прививку.