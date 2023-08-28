В кабмине Франции поддержали решение о запрете ношения в школах платья абайи

Официальный представитель правительства страны Оливье Веран считает, что те, кто приходят в школы в религиозной одежде, "занимаются распространением вероучения и политикой"

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран поддержал решение министра образования Габриэля Атталя о распространении запрета ношения религиозной одежды на абайи - традиционные арабские женские платья.

"Учебные заведения во Франции - это светские учреждения, равно как и другие организации, например больницы, где работники не могут носить религиозные символы", - сказал Веран, который ранее возглавлял Минздрав республики.

По его словам, те, кто приходят в школы в религиозной одежде, "занимаются распространением вероучения и политикой".

Веран также отверг заявления критиков Атталя, которые утверждают, что абайя - это не религиозная, а традиционная одежда.

С 15 марта 2004 года в учебных заведениях Франции законодательно запрещено ношение религиозных символов или одежды, которая символизирует религиозные убеждения. С тех пор в стране регулярно вспыхивают дебаты на предмет запрета ношения традиционной для мусульманских стран одежды, которую требуется снимать на входе в учебное заведение. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на правительственный отчет, число нарушений принципа светскости в образовательной среде после убийства радикальным исламистом учителя Самюэля Пати в 2020 году выросло на 120%.