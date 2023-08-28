В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за дождей

ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Сильные продолжительные дожди прогнозируются в Челябинской области с понедельника по среду, говорится в тексте штормового предупреждения, опубликованного Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"В связи с прохождением циклона во второй половине 28 августа, ночью и днем 29-30 августа в Челябинской области ожидаются <…> очень сильные продолжительные дожди", - говорится в тексте предупреждения.
Вместе с тем отмечается, что в отдельных районах региона сохраняется высокая пожарная опасность.
В Челябинске сильный дождь начался примерно в 11:00 мск, передает корреспондент ТАСС.