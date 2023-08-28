В рамках Московского урбанфорума в "Зарядье" пройдут вечерние дискотеки

Музыкальнаю программу форума проведут с 30 августа по 10 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Музыкальная программа Московского урбанистического форума в "Зарядье" пройдет с 30 августа по 10 сентября. Гостей ждут встречи с известными артистами и концерты-знакомства с восходящими звездами, караоке и диджей-сеты, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

"По вечерам на территории "Зарядья" ожидаются дискотеки под открытым небом и сеты популярных столичных диджеев. Послушать современную музыку и потанцевать на территории большого амфитеатра можно без предварительной регистрации. С 4 по 10 сентября в павильоне "Медиацентр" будет работать караоке-будка, оборудованная двумя микрофонами и двумя парами наушников. Все желающие смогут исполнить здесь любимые композиции - самостоятельно или вместе с группой поддержки", - отметили в пресс-службе.

Как отметил глава департамента Сергей Левкин, Московский урбанистический форум-2023 - это сотни разноформатных событий на четырех городских площадках в парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники", Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе. Гости смогут послушать лекции об искусстве, моде и различных городских проектах, посмотреть кино и выступления артистов, принять участие в танцевальных мастер-классах и спортивных соревнованиях.

Площадки форума будут работать до 10 сентября. ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.