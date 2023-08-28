В Тюменской области ввели гранты для проектов по социальной адаптации участников СВО

Глава региона Александр Моор сообщил, что размер субсидий составит 25 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Дополнительный конкурс грантов губернатора региона объявлен в Тюменской области для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), которые предоставляют помощь в социальном обслуживании, социальной адаптации и психологической поддержке участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Принял решение провести дополнительный конкурс грантов для СОНКО, которые помогают участникам специальной военной операции и их семьям. <…> У общественников есть интересные проекты. Знаю, что они помогают адаптироваться ветеранам к мирной жизни, оказывают социальную поддержку и психологическую помощь. Мы хотим, чтобы такие инициативы становились более масштабными, системными и эффективными. Прием заявок на спецконкурс начнется 1 сентября 2023 года, общая сумма грантов - 25 млн рублей", - написал он.

В департаменте социального развития Тюменской области добавили, что СОНКО смогут получить субсидии на реализацию проектов по двум направлениям - "Социальное обслуживание, социальная поддержка участников СВО и членов их семей" и "Социальная адаптация и психологическая поддержка участников СВО и членов их семей". По каждому из этих направлению предусмотрены субсидии в размере 7,5 млн рублей - для первого и 17,5 млн рублей - для второго.

Глава региона также отметил, что такие организации помогают системе поддержки ветеранов быть более гибкой и подстраиваться под разные жизненные ситуации и проблемы, с которыми сталкиваются семьи участников СВО.

В этом году победителями в основном конкурсе грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций стали 114 организаций. Всего на их поддержку было выделено 85,3 млн рублей. Среди победителей проекты, направленные на сохранение исторической памяти "Плечом к плечу", "Эстафета доблести Тюменской области", а также "Тюменская Дармарка - своих не бросаем", организация занимается проведением благотворительных акций по целевому сбору вещевых пожертвований для беженцев и семей участников СВО, а также оказанием психологической поддержки в виде периодических индивидуальных психологических консультаций.