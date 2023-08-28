На Северном речном вокзале 16 сентября состоится Московский велофестиваль

В рамках фестиваля проведут конкурсы и мероприятия от партнеров с призами и подарками

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Велофестиваль состоится на Северном речном вокзале в Москве 16 сентября. Для его гостей готовят квест, конкурсы и развлекательную программу, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В этом сентябре велофестиваль пройдет в новом формате. Вместо велозаезда вас ждет праздник на Северном речном вокзале [16 сентября]. С 10:00 до 22:00 для всех участников пройдет масштабный квест на велосипедную тематику (велосипед брать с собой необязательно)", - говорится в публикации.

Там уточняется, что еще в рамках фестиваля состоятся конкурсы и мероприятия от партнеров с призами и подарками по территории всего парка, а также развлекательная программа для детей и взрослых.

"Этой осенью мы решили провести праздник в парке Северного речного вокзала, где будет большая развлекательная программа. Приходите с семьей и детьми - будет интересно", - добавил заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводит дептранс.