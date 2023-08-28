В Псково-Печерском монастыре в день 550-летия обители митрополит Тихон отслужил литургию

Митрополит также зачитал поздравление от патриарха Московского и всея Руси Кирилла

ПСКОВ, 28 августа. /ТАСС/. Божественная литургия состоялась у стен Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, крупнейшего центра духовной культуры на северо-западе России, который отмечает 550-летие. Богослужение прошло в престольный праздник обители - Успенье Пресвятой Богородицы, затем верующие прошли крестным ходом вокруг древних стен обители, передает корреспондент ТАСС.

Литургию возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), на богослужении присутствовал губернатор региона Михаил Ведерников. Митрополит зачитал поздравление от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а губернатор - приветствие президента РФ Владимира Путина.

"Люди, вступившие в жизнь духовную, открывают для себя поразительную вещь. Смерть <...> на самом деле это только начало. Это открытие дали нам и древние пророки, и сам Господь Иисус Христос, и все святые, открывшие это для себя не как теорию, а как реальность. <..> Мы прославляем сегодня Пресвятую Богородицу. <...> Сегодня мы отмечаем особый праздник. Когда входим в этот монастырь, люди чувствуют особое состояние. Мы называем его в церкви благодать. Как-то здесь уж больно легко, защищенно", - сказал владыка Тихон.

Официальной датой основания обители считается 1473 год. Ансамбль монастыря насчитывает более 10 храмов. На территории обители сохранились также старинные зубцы стен и бойницы, боевые ходы и остатки земляных укреплений, возведенные при Петре I. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова вблизи границы с Эстонией. На территории обители расположены карстовые пещеры, которые представляют собой комплекс подземных галерей с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем. По примерным подсчетам, там похоронены более 10 тыс. человек. Ежегодно Псково-Печерский монастырь и его святыни привлекают множество паломников и туристов из России и других стран.