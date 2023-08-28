Нежилое здание на проспекте Вернадского в Москве превратят в медцентр

Общая площадь комплекса составит 1 195 кв. м

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Небольшое одноэтажное здание в форме полукруга, расположенное на проспекте Вернадского, после реконструкции приспособят под медицинский центр. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На данный момент по адресу: улица Удальцова, вл. 79/2 располагается нежилое здание 2000-х годов постройки. В рамках проекта планируется надстроить еще два этажа и приспособить объект под медицинский центр", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заместитель мэра отметил, что общая площадь комплекса составит 1 195 кв. м.

"На первом и втором этажах будут располагаться помещения медицинского обслуживания, на третьем - администрация. Фасады здания выполнят в серо-терракотовой гамме. Ранее проект согласовала Москомархитектура", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

В медцентре будут кабинеты гинеколога, терапевта, эндокринолога, кардиолога, невролога, стоматолога, косметолога, хирурга, операционная, смотровые, палаты стационара, а также кафетерий на восемь посадочных мест. Проект разработан архитектурной мастерской "Пальцев и партнеры".