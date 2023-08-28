На набережной у станции метро "Нагатинский затон" в Москве появится новая зона отдыха

Проектом предусмотрена многофункциональная зона с местами для отдыха и велопешеходными маршрутами

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Комплексное благоустройство набережной Москвы-реки около станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) столичного метрополитена охватит площадь в 2,3 га. Проектом предусмотрена многофункциональная зона с местами для отдыха и велопешеходными маршрутами, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"После открытия (1 марта - прим. ТАСС) станций БКЛ метро территория вокруг них продолжает развиваться. Так, к открытию "Нагатинского Затона" было проведено благоустройство территории, непосредственно прилегающей к станции, сейчас ведется реконструкция улично-дорожной сети, следующим этапом станет сооружение отстойно-разворотной площадки и конечной станции для электробусов. А затем будет проведено благоустройство 2,3 га набережной Москвы-реки", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что в результате выполнения всех этапов проекта комплексного благоустройства транспортные объекты и общественные пространства будут взаимно интегрированы на площади в более чем в 10 га, и на юге Москвы появится новая точка притяжения для горожан. Проект благоустройства предполагает превращение территории набережной в многофункциональное рекреационное пространство.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий станций столичного метро) Юрий Кравцов уточнил, что вдоль берега будут организованы прогулочные маршруты - пешеходный и велосипедный, разделенные буферной зоной, появятся три смотровые площадки с амфитеатром, скамейками и шезлонгами на подвесах. "Озеленение территории включает высадку крупномерных деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников из многолетников и декоративных трав. Каждая функциональная зона набережной будет визуально подчеркнута отдельными видами растений", - добавил он.

Так, вдоль велосипедной дорожки предусмотрена рядовая посадка лип с акцентами из краснолистных форм клена остролистного и стриженой живой изгороди. Оформление смотровых площадок предусматривает высадку декоративных растений, в том числе плакучих ив.

Гендиректор ООО "Институт "Мосинжпроект" (головная проектная организация ГК "Мосинжпроект") Рустам Черкесов заявил, что разработанная планировочная структура обеспечит удобный проход к набережной со стороны метро, электробусной станции и жилой застройки, в том числе для маломобильных групп населения. "В юго-восточной части проектируемая территория продолжит Коломенскую набережную, примкнув к аналогичной конструкции берегоукрепления и подхватив существующие велосипедную дорожку и прогулочный маршрут. Вдоль благоустроенного берега установят ограждение. Отвод осадков будет осуществляться с помощью сети закрытой дождевой канализации", - сказал Черкесов. По его словам, проект благоустройства территории вдоль набережной Москвы-реки сейчас проходит государственную экспертизу.