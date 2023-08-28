Глава Бундестага выступила за активное информирование населения об угрозах дезинформации

Бербель Бас отметила, что демократические страны "могут подвергаться нападкам со стороны врагов демократии - особенно в цифровом пространстве"

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Председатель Бундестага (парламента ФРГ) Бербель Бас призвала к целенаправленному информированию населения об опасностях дезинформации и фейковых новостей. Об этом она заявила на открытии 32-й Парламентской конференции стран Балтийского моря в Берлине.

"Лучший источник устойчивости - это сами граждане, - сказала Бас. - Если мы хотим защитить демократию от дезинформации, нам нужны хорошо информированные граждане". "Люди должны чувствовать, что их голос услышан. Тогда они будут защищать свою демократию", - подчеркнула Бас.

В то же время она указала, что демократические страны "могут подвергаться нападкам со стороны врагов демократии - особенно в цифровом пространстве". Пропаганда, разжигание ненависти и целенаправленные ложные сообщения, по ее мнению, быстро распространяются на интернет-платформах, в социальных сетях или через различные мессенджеры. "И последнее, но не менее важное: пандемия показала, насколько люди восприимчивы к манипуляциям", - считает председатель Бундестага. В частности, регион Балтийского моря, по ее утверждению, неоднократно подвергается гибридным угрозам.

В понедельник в Берлине под председательством Германии открылась двухдневная Парламентская конференция стран Балтийского моря. Тема этого года - "Укрепление демократической устойчивости в регионе Балтийского моря". В мероприятии принимают участие парламентарии из Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Польши, Фарерских островов, Финляндии, Эстонии, Швеции, а также эксперты из стран Балтийского региона. Конференция была учреждена в 1991 году как форум политического диалога между парламентами региона Балтийского моря.