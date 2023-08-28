К юбилею "Мосгортранса" выпустили тематические карты "Тройка"

Купить их можно на сайте сувенирного магазина, на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Транспортные карты "Тройка", дизайн которых посвящен 65-летию ГУП "Мосгортранс", появились в сувенирных магазинах столичного транспорта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Мы подготовили тематические карты "Тройка" к юбилею "Мосгортранса". Как отметил [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, в дизайне карт отразились прогрессивность и технологичность ведущего российского оператора наземного транспорта, а также его приверженность к традициям", - значится в сообщении.

Там уточняется, что купить тематические "Тройки" можно на сайте сувенирного магазина, на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская". Тираж ограничен.

"На протяжении 65 лет" Мосгортранс" ежедневно перевозит миллионы пассажиров и создает удобные транспортные связи. К юбилею предприятия мы выпустили тематические карты "Тройка" в знак уважения к его сотрудникам и той важной работе, которую они выполняют", - добавил Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.